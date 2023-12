Roma, Mourinho svela tutto: il futuro e la sostituzione di Renato Sanches

CalcioWeb

Brutta sconfitta per la Roma nel big match della 16ª giornata del campionato di Serie A contro il Bologna: la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. Al fischio finale l’allenatore Mourinho si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“Voglio continuare nella Roma, ma bisogna pensare seriamente alla situazione del financial fair play. Magari è meglio giocare con qualche giovane in più. Per me sarebbe dura una separazione se la separazione deve succedere non sarà mai per decisione mia”, le parole a DAZN.

“La dimensione della squadra la conosciamo, se siamo al completo possiamo fare molto. Ma senza i giocatori fondamentali facciamo tanta fatica”.

Sulla sostituzione di Renato Sanches dopo 17 minuti dall’ingresso in campo: “voglio chiedere scusa pubblicamente a Renato, è dura per lui ma anche per un allenatore e mi scuso. Senza Dybala la classe non c’è, e senza Romelu, la fisicità non c’è. La gente in campo voleva fare meglio e dare di più. Però se non abbiamo avuto nessun problema tattico, abbiamo avuto grandi difficoltà a livello fisico. Loro hanno tanti giocatori con tanta gamba mentre noi no. Kristensen ha i suoi limiti dal punto di vista tecnico ma ha fisicità. Poi la partita è diventata più complicata nonostante abbiamo avuto le opportunità per segnare”.