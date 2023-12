Roma, Mourinho show: parla in portoghese, poi attacca un calciatore del Sassuolo | VIDEO

CalcioWeb

Tre punti importantissimi per la Roma nel match della 14ª giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta di Kristensen in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Matheus Henrique.

Al fischio finale è andato in scena l’ennesimo show personale di Mourinho. L’allenatore della Roma si è presentato ai microfoni di DAZN parlando esclusivamente in portoghese. “Il mio italiano non è sufficiente e non è abbastanza buono per esprimere determinati concetti.

Un concetto che ho già sottolineato è che la stabilità emotiva è fondamentale per ottenere risultati”. Poi un clamoroso attacco: “per quanto riguarda il pallone non restituito nel finale abbiamo detto a quelli del Sassuolo che per ricevere fair play bisogna darlo e nella loro squadra c’è un giocatore che di fair play è carente”. Il riferimento a Domenico Berardi sembra inevitabile dopo le ultime polemiche.

“Giocatore fantastico. Ma bisogna avere più rispetto per l’avversario e per il gioco. E’ troppo quello che fa per destabilizzare: prende gialli, falli, rigori inesistenti. Io lo amo e lo odio”, aveva detto alla vigilia.