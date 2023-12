Roma-Napoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 17ª giornata del campionato di Serie A si chiude con il botto. L’ultimo turno regala Roma-Napoli, sfida importante per la zona Champions League. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla debacle in Coppa Italia contro il Frosinone con il clamoroso risultato di 0-4. I giallorossi sono chiamati a riscattare la sconfitta in campionato per la corsa Champions contro il Bologna.

Roma-Napoli: probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Smalling.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Elmas, Olivera.

Roma-Napoli: l’orario

Roma-Napoli, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 23 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico.

Roma-Napoli: il pronostico

La gara che sabato sera chiuderà la giornata di Serie A. Big match tra due squadre che attualmente risultano fuori dalla Champions League e nel traffico di una zona europea piuttosto intasata. Perdere altri punti per strada non è l’ideale. La Roma recupera Lukaku ma è ancora orfana di Dybala, le difficoltà contro il Bologna sono apparse sotto gli occhi di tutti. Il Napoli ha bisogno di riscattare il netto 0-4 di Coppa Italia con una prestazione convincente. Per questo scegliamo MG 1-3 Ospite.

Roma-Napoli: la diretta tv

Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).