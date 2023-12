Roma, il regalo sotto l’albero di Natale è il rinnovo di Mourinho: perché è l’allenatore perfetto

CalcioWeb

La vittoria contro il Napoli nel match della 17ª giornata del campionato di Serie A ha rilanciato le ambizioni della Roma. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Pellegrini e Lukaku, il distacco dal quarto posto è di appena 3 punti e anche il terzo posto è distante cinque punti. La stagione è ancora lunga e la sessione di calciomercato potrebbe regalare i colpi giusti per il rush finale. Sotto l’albero i tifosi giallorossi potrebbero trovare il rinnovo di José Mourinho.

Roma, perché Mourinho è l’allenatore perfetto

José Mourinho è tornato in Italia con grande entusiasmo, e la sua presenza sulla panchina della Roma ha rappresentato un nuovo inizio dopo le ultime esperienze altalenanti. L’ex allenatore di Chelsea, Inter e Real Madrid è stato accolto a braccia aperte dai tifosi romanisti, e la sua influenza sulla squadra e sulla città è stata evidente fin dall’inizio.

Carisma, affidabilità e risultati

José Mourinho è noto per il suo carisma, la sua personalità e la sua abilità di entrare nella ‘testa’ dei calciatori e dei tifosi. Lo Special One è riuscito a instaurare un legame profondo con i romanisti, dimostrando anche grandi qualità fuori dal campo. In più è sempre stato un allenatore vincente. La lunga lista di trofei di Mourinho parla da sola. Ha vinto in Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna, la Champions League con il Porto e l’Inter.

L’ambizione

Una delle ragioni principali per cui José Mourinho è diventato così amato a Roma è la sua capacità di trasmettere entusiasmo e ambizione alla squadra e ai tifosi. Il portoghese è diventato un idolo della piazza per il suo modo di vivere il calcio ma anche per i risultati raggiunti. I giallorossi sono tornati a vincere un trofeo europeo a distanza di più di 30 anni dall’ultima volta, la Conference League. A distanza di 12 mesi ha riportato la squadra ad un’altra finale Europa, quella di Europa League contro il Siviglia.

Lo Special One ha confermato a più riprese il desiderio di continuare l’esperienza in giallorosso e negli ultimi mesi ha rifiutato offerte molto vantaggiose dal punto di vista economico. La Roma non ha ancora preso una decisione definitiva, Babbo Natale potrebbe però regalare ai tifosi il rinnovo dell’uomo più atteso…