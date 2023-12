Sassuolo-Roma: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Sassuolo e Roma, match valido per la 14ª giornata del campionato, promette grande spettacolo. Si affrontano squadre con ottime individualità e in grado di sbloccare il risultato con grande facilità. La squadra di Mourinho è reduce dal pareggio contro il Servette in Europa League mentre in campionato è rientrata pienamente per le zone importanti. Il rendimento del Sassuolo è stato altalenante e nell’ultima partita è arrivato il blitz in trasferta contro l’Empoli.

Sassuolo-Roma: probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Obiang

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Squalificati: Paredes | Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

Sassuolo-Roma: orario

La sfida di Serie A Sassuolo-Roma, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 3 dicembre, alle 18:00 al Mapei Stadium.

Sassuolo-Roma: pronostico

Il Sassuolo ha la fama di squadra in grado di mettere in seria difficoltà le grandi e, generalmente, gioca un calcio votato all’attacco. La Roma è in forma e, seppur con l’Europa League di mezzo, non vuole perdere terreno dal treno diretto in Europa. Dovrebbe rivelarsi una gara aperta: GG.

Sassuolo-Roma: diretta tv

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).