Sei punti di penalizzazione, ma potrebbero essere 141: stangata in Galles

E’ arrivata una dura sanzione in Galles in termini di penalizzazione in riferimento ad alcune irregolarità finanziarie. E’ il caso del Pontypridd United, club che milita nella Cymru Premier, la massima categoria gallese. Il club è stato sanzionato con 6 punti di penalizzazione per non aver pagato gli stipendi ai calciatori e non aver registrato correttamente alcuni contratti.

La federazione gallese ha avviato un’indagine per accertare le responsabilità del club e sono 18 i reati contestati. I punti di penalizzazione potrebbero diventare addirittura 141 qualora dovesse essere schierato un calciatore ‘non idoneo’ prima della conclusione della stagione 2024-25. La commissione ha imposto al club il blocco dei trasferimenti fino a gennaio 2025. La squadra occupa l’ultima posizione in classifica ed è stata rimossa dalla Coppa del Galles.