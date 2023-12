Sentenza UE, l’UEFA fa chiarezza: “non dà ok a Superlega”

CalcioWeb

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso, quest’oggi, una sentenza che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio per come oggi lo conosciamo. Secondo l’UE le norme FIFA e UEFA sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche fra club risultano in contrasto con il diritto dell’Unione.

La posizione dell’UEFA sulla Superlega

Il primo pensiero va subito alla possibilità di formare la Superlega, il torneo elitario che alcuni dei più grandi club europei avevano provato a costituire, salvo poi abbandonare il progetto sotto minacce di sanzioni da parte dell’UEFA.

UEFA che ci tiene a sottolineare come tale sentenza non dia automaticamente l’ok alla Superlega. “La UEFA prende atto della sentenza pronunciata oggi dalla CGCE nel caso della European Super League. Questa sentenza non implica l’approvazione o la convalida della cosiddetta ‘super league’, ma piuttosto sottolinea una carenza storica nel quadro della pre-autorizzazione della UEFA, un aspetto tecnico che è già stato riconosciuto e affrontato nel giugno 2022. La UEFA è fiduciosa nella solidità delle sue nuove regole, e nello specifico che siano conformi a tutte le leggi e regolamenti europei pertinenti.

La UEFA rimane risoluta nel suo impegno a sostenere la piramide calcistica europea, assicurando che continui a servire i più ampi interessi della società. Continueremo a plasmare il modello sportivo europeo collettivamente con associazioni nazionali, leghe, club, tifosi, giocatori, allenatori, istituzioni europee, governi e partner

Confidiamo che la piramide calcistica europea basata sulla solidarietà, che i tifosi e tutte le parti interessate hanno dichiarato come il loro modello insostituibile, sarà salvaguardata contro la minaccia di evasione da parte delle leggi europee e nazionali“.