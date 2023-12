Pulisic-gol e colpaccio di Filippo Inzaghi: Milan e Salernitana si rilanciano | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Milan conquista tre punti importanti nel match della 18ª giornata del campionato di Serie A e si rilancia anche per la qualificazione in Champions League. La squadra di Stefano Pioli continua a confermare gli evidenti problemi dal punto di vista tecnico e fisico, ma chiude il 2023 con un successo importantissimo soprattutto per la classifica. La sfida contro il Sassuolo si è conclusa sul risultato di 1-0.

Pioli si schiera con il tridente Leao, Giroud, Pulisic, gli ospiti rispondono con Berardi, Lauriente e Pinamonti. La prima occasione è per Reijnders, poi altre due occasioni per i padroni di casa con Bennacer e Leao. Il Sassuolo risponde con Berardi. Si va all’intervallo sullo 0-0. Al 58′ i rossoneri la sbloccano: imbucata di Bennacer e vantaggio di Pulisic. I neroverdi tentano il forcing con gli ingressi di Castillejo e Volpato ma il risultato non cambia. Finisce 1-0.

Colpo grosso della Salernitana sul campo del Verona e la corsa salvezza si preannuncia spettacolare e apertissima. La squadra di Filippo Inzaghi si è imposta con il punteggio di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Loum Tchaouna al 48′.

La classifica

Inter 45 Juventus 40 Milan 36 Fiorentina 33 Bologna 31 Atalanta 29 Roma 28 Napoli 28 Lazio 27 Torino 24 Monza 22 Genoa 20 Lecce 20 Frosinone 19 Udinese 17 Sassuolo 16 Verona 14 Cagliari 14 Empoli 13 Salernitana 12