Serie A, Lazio ok contro l’Empoli ma Immobile ko: colpo esterno del Genoa

Vincere prima di Natale ha un sapore ancora più dolce. Lo sanno bene Lazio e Genoa che in un particolare venerdì di Serie A si portano a casa 3 punti importanti e regalano ai rispettivi tifosi una piccola, grande, gioia sotto l’albero della 17ª Giornata di Serie A.

Empoli-Lazio 0-2

Vittoria importante per la Lazio che riesce a rifilare 2 reti all’Empoli nonostante il ko di Immobile. Il bomber biancoceleste ha dovuto lasciare il campo per infortunio al 22′, al suo posto Castellanos. Il risultato era già sullo 0-1 grazie al gol di Guendouzi al 9′ minuto di gioco. A chiudere i conti ci ha pensato Zaccagni al 67′. Lazio che agguanta la Roma a quota 25 in attesa della sfida fra i giallorossi e il Napoli.

Sassuolo-Genoa 1-2

Colpo esterno del Genoa in casa del Sassuolo. Gara subito in salita per i liguri a causa della rete di Andrea Pinamonti al 28′. A pareggiare i conti ci pensa il solito Albert Gudmundsson su calcio di rigore al 64′. La rete di Ekuban all’87’ regala 3 punti pesanti al ‘Grifone’ che sale a quota 19, a +3 proprio sul Sassuolo e a +7 sulla zona retrocessione.

Classifica Serie A

Inter 41 Juventus 37 Milan 32 Bologna 28 Napoli 28 Fiorentina 27 Atalanta 26 Roma 25 Lazio 25 Torino 24 Monza 21 Lecce 20 Frosinone 19 Genoa 19 Sassuolo 16 Cagliari 13 Udinese 13 Empoli 12 Verona 11 Salernitana 8