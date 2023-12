Serie A, gli squalificati: sanzionato Allegri per le proteste contro l’arbitro

CalcioWeb

E’ stato pubblicato l’elenco degli squalificati dopo la 16ª giornata del campionato di Serie A. Un’altra prova di forza dell’Inter, in grado di vincere anche sul campo della Lazio. Si ferma la Juventus, la sfida contro il Genoa si è conclusa sul risultato di 1-1. Bella vittoria del Milan contro il Monza.

Il Bologna vince lo scontro Champions League contro la Roma, 2-0 il risultato finale. Tre punti con il brivido della Fiorentina contro l’Hellas Verona e del Napoli al ‘Maradona’ contro il Cagliari. Successo casalingo del Torino e pareggio nello scontro salvezza Udinese-Sassuolo. Il giudice sportivo ha sanzionato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

LAZZARI Manuel (Lazio): per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l’operato arbitrale, rivolto platealmente un’espressione irriguardosa al Direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli Ufficiali di gara; quest’ultima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAYERO Martin Ismael (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLANOVA Raoul (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIORE Giulio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OKOLI Memeh Caleb (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 10.000,00 E DIFFIDA

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio.