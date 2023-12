Serie B, gli squalificati dopo la 18ª giornata: stangate a Marconi e Kasami

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 18ª giornata del campionato di Serie B. Grande vittoria della Cremonese contro il Modena, il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Parma continua la corsa promozione, il Venezia non è andato oltre il risultato di 2-2 contro il Lecco.

Colpaccio in rimonta del Brescia sul campo del Catanzaro e della Feralpisalò contro la Sampdoria. Tre punti importanti del Cittadella contro lo Spezia e della Reggiana sul Sudtirol. Solo 0-0 tra Bari e Cosenza.

Gli squalificati in Serie B

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 24 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KASAMI Pajtim (Sampdoria): per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIGARINI Luca (Reggiana): per avere, all’8° del secondo tempo, dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.

LEMMENS Mats Leentje (Lecco): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Dimitri (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CURTO Marco (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA CUNHA Lucas (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Aldo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIOVANE Samuel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIRAUDO Federico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASIELLO Andrea (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PICKEL Charles Mongind (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Giacomo (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D’ANGELO Luca (Spezia): per avere, al 32° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente l’operato arbitrale.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUINDOS LOPEZ Daniel (Como): per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonato indebitamente l’area tecnica.