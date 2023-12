Serie B, gli squalificati: i provvedimenti dopo il Boxing Day

CalcioWeb

Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo ed è andato in scena anche il Boxing Day. E’ fuga per il Parma, in grado di vincere senza grossi problemi sul difficile campo del Brescia. Il Venezia si conferma in un momento negativo e la corsa promozione rischia di complicarsi.

Il Como vince sul campo del Cosenza e si conferma una delle squadre più in forma del torneo cadetto. Vittorie casalinghe di Lecco e Reggiana, rispettivamente contro Sudtitol e Catanzaro. Vittoria nel recupero del Palermo contro la Cremonese, pareggio in Sampdoria-Bari.

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 27 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato tre bottigliette in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MENEZ Jeremy (Bari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEGLI INNOCENTI Duccio (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONZALEZ Facundo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOUDA Rachid (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

CORINI Eugenio (Palermo)