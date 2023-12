Serie C, Casertana-Giugliano: gol pazzesco da centrocampo di Curcio | VIDEO

CalcioWeb

Il campionato di Serie C continua a regalare spettacolo e l’ultima giornata ha fornito importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La gara tra Casertana e Giugliano si è conclusa sul risultato di 3-1 con lo scatto al secondo posto in classifica di Montalto e compagni.

La Casertana passa in vantaggio con Tavernelli dopo 2 minuti. Nel secondo tempo è Curcio l’autore del raddoppio con un gol pazzesco da centrocampo che ha beffato il portiere avversario. Gli ospiti rientrano in partita con De Sena, all’89’ è Montalto a siglare il definitivo 3-1.

Che gol straordinario ha fatto #Curcio per l’8ttava vittoria della #Casertana🤩 in #Italia non manca il talento, manca il coraggio pic.twitter.com/Czi1aQIxXj — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 19, 2023