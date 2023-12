Si gioca la 16ª giornata, le probabili formazioni di Serie A: il turno promette spettacolo

CalcioWeb

Si gioca la 16ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con la sfida tra Genoa e Juventus, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Sabato di grande spettacolo con Lecce-Frosinone, Napoli-Cagliari e Torino-Empoli.

Domenica il lunch match tra Milan e Monza, due squadre in grado di garantire un ottimo calcio. Alle 15 Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo. Alle 18 lo scontro Champions League tra Bologna e Roma, in serata il big match Lazio-Inter. Chiude il posticipo Atalanta-Salernitana, in programma lunedì.

La 16ª giornata, le probabili formazioni di Serie A