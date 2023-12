Siviglia, la furia di Sergio Ramos: “il rigore per il Lens è scandaloso”

CalcioWeb

Flop Siviglia. Il club spagnolo è fuori da tutto e la stagione rischia di concludersi senza soddisfazioni. L’ultima partita della fase a gironi di Champions League contro il Lens si è conclusa sul risultato di 2-1, Sergio Ramos e compagni hanno chiuso il girone all’ultimo posto.

Gli spagnoli hanno protestato per il calcio di rigore concesso ai francesi, in particolar modo il difensore ex Real Madrid ha attaccato il direttore di gara: “una serata difficile, è sempre triste dire addio alla Champions. Avevamo una grande occasione per vincere, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. È stata una grande partita nonostante la delusione per la sconfitta: arrivare con 15 giocatori e otto giovani è qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi”.

“Il rigore è pazzesco. Sono sempre stato un sostenitore del VAR, che è lì per aiutare in caso di dubbio, per dare la possibilità di vedere e prendere una decisione corretta. Questo rigore lo ha visto solo l’arbitro. Non ci aggrappiamo a questo ma è scandaloso”, sbotta Sergio Ramos.