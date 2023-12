Sorteggi Conference League, gli accoppiamenti degli spareggi: l’Ajax contro il Bodo

CalcioWeb

E’ andato in scena anche il sorteggio di Conference League. La stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni dagli spareggi. La Fiorentina è già qualificata agli ottavi di finale e si candida ad un ruolo da grandissima protagonista. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dalla vittoria in Serie A contro l’Hellas Verona.

Sono 8 le squadre classificate in prima fascia: Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagabria, Bodo Glimt, Legia Varsavia, Ferencvaros, Francoforte e Ludogorets. In seconda fascia Olympiakos, Ajax, Betis Siviglia, Sturm Graz, Royale Union SG, M. Haifa, Servette e Molde.

Le squadre in 1ª fascia

Slovan Bratislava Gent Dinamo Zagabria Bodo/Glimt Legia Varsavia Ferencvaros Francoforte Ludogorets

Le squadre in 2ª fascia (retrocesse dall’Europa League)

Olympiakos Ajax Betis Siviglia Sturm Graz Royale Union SG M. Haifa Servette Molde

Sturm Graz- Slovan Bratislava

Servette- Ludogorets

Union SG- Eintracht Francoforte

Betis Siviglia- Dinamo Zagabria

Olympiacos- Ferencvaros

Ajax- Bodo Glimt

Molde- Legia Varsavia

Maccabi Haifa- Gent