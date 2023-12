Superlega, la situazione: il Napoli apre la porta, il Bayern la chiude

CalcioWeb

Il progetto della Superlega torna alla ribalta e la sentenza della Corte di giustizia Ue è stata accolta favorevolmente dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: è quanto appreso dall’Ansa da fonti del club azzurro. Il numero uno sarebbe pronto a partecipare a un dialogo con altri grandi club europei per costruire insieme il progetto.

Discorso opposto, invece, per il Bayern Monaco. “Sosteniamo le competizioni europee per club sotto l’egida della Uefa. Quindi ancora una volta è tutto molto chiaro: la porta della Superlega in casa del Bayern rimane chiusa”. E’ quanto comunicato in una dichiarazione diffusa dal club, l’ad del Bayern Monaco, e vicepresidente dell’Eca, Christian Dreesen.

“Abbiamo preso atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Tuttavia, ciò non cambia l’atteggiamento del Bayern e quello dell’Eca secondo cui una competizione del genere rappresenterebbe un attacco all’importanza dei campionati nazionali e alla situazione del calcio europeo”.

Secondo Dreesen, “la Bundesliga costituisce la base del Bayern, così come tutti i campionati nazionali costituiscono la base delle squadre di calcio europee. Pertanto è nostro dovere e nostra profonda convinzione rafforzarli e non indebolirli”.