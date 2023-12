Superlega, la presa di posizione della Figc e le dichiarazioni di Infantino

CalcioWeb

La notizia del giorno legata al calcio riguarda la possibilità di rilancio della Superlega. Continuano ad arrivare le reazioni e l’ultima è stata dalla Figc. “Difenderemo sempre i campionati nazionali”, lo ribadisce la Figc, dopo la sentenza della Corte Ue sulla Superlega.

La Figc, “riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti internazionali”, la Figc “ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano”.

Le dichiarazioni di Infantino

“Col massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza non cambia davvero nulla. Storicamente organizziamo le migliori competizioni al mondo e così sarà anche in futuro”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fifa, Gianni Infantino.

“Continueremo a organizzare i tornei più spettacolari e competitivi e utilizzeremo i nostri ricavi per sviluppare il calcio in ogni angolo del globo attraverso programmi di solidarietà. La Fifa continuerà a farlo in collaborazione con le associazioni affiliate, le Confederazioni e con tutte le parti interessate per il beneficio esclusivo del nostro gioco – a livello globale. Tutti insieme!”