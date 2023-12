Tegola Roma, Dybala out per infortunio contro la Fiorentina

CalcioWeb

E’ iniziato il posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Fiorentina. I giallorossi sono reduci da un momento importante per la corsa Champions e sono in grado di accorciare anche dal Milan.

La squadra di Mourinho passa in vantaggio dopo pochi minuti con un gol di Romelu Lukaku sull’assist perfetto di Paulo Dybala. Poi una tegola per la Roma: proprio l’argentino è costretto a fermarsi per un problema all’adduttore, al suo posto dentro Azmoun. Attesa per l’esito degli esami dell’ex Juventus, previsti nelle prossime ore.