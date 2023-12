Tensione Ranieri-Paredes: il labiale del viola è inequivocabile | VIDEO

CalcioWeb

Continuano ad arrivare le reazioni sulla partita Roma-Fiorentina, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Romelu Lukaku e Martinez Quarta. Le due squadre continuano la corsa Champions League e si sono confermate in forma dal punto di vista tecnico e atletico.

Un episodio ha scatenato motivi di discussione. E’ andato in scena un battibecco tra Luca Ranieri e Paredes: “sei in miracolato, vai a casa”, il labiale inequivocabile del calciatore della Fiorentina. L’argentino ha poi risposto per le rime all’avversario.

Chi è sto coglione di Ranieri che da del miracolato a Paredes scusate? PAREDES HA ALZATO LA COPPA DEL MONDO, TU NON SEI NESSUNO MONTATO DI MERDA 🤡pic.twitter.com/0XJBuM59ce — Patrick 🐺 (@PatrickASRfan) December 10, 2023