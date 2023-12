La legge dell’ex: Zapata piega l’Atalanta. Il Torino si rilancia con 3 gol | CLASSIFICA

CalcioWeb

La dura legge dell’ex. Duvan Zapata, scaricato dall’Atalanta nell’ultimo mercato estivo, affronta la sua ex squadra con la maglia del Torino e firma una doppietta pesantissima. Il bomber colombiano non esulta, ma le due reti segnate, insieme alla terza di Sanabria, contribuiscono a un rotondo 3-0 che di certo non farà piacere ai bergamaschi a secco di vittorie da 4 partite consecutive.

Tutt’altro umore in casa granata. Un solo punticino nelle ultime due partite, serviva, una scossa. Il 3-0 di questa sera rilancia le ambizioni europee del Toro a 4 punti dalla zona Conference League occupata dalla Fiorentina a quota 23.

Classifica Serie A

Inter 35 Juventus 33 Milan 29 Roma 24 Napoli 24 Fiorentina 23 Bologna 22 Atalanta 20 Lazio 20 Torino 19 Monza 18 Frosinone 18 Lecce 16 Genoa 15 Sassuolo 15 Udinese 12 Empoli 11 Verona 10 Cagliari 10 Salernitana 8