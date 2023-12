Torino-Atalanta: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La sfida tra Torino e Atalanta chiude la 14ª giornata del campionato di Serie A. Si affrontato due squadre forti, con obiettivi ambiziosi e il desiderio di affacciarsi alla zona Europa. La squadra di Gasperini è una certezza ed è reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. I granata occupano al 12ª posizione e il distacco dal quinto posto è di 5 punti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: N’Guessan, Ricci, Sazonov, Schuurs

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Ketelaere, Palomino, Toloi, Touré, Zappacosta.

Torino-Atalanta: l’orario

La sfida di Serie A Torino-Atalanta, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma lunedì 4 dicembre, alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Atalanta: il pronostico

Torino-Atalanta sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).