Torino-Empoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Il Torino ospita l’Empoli nella gara del sabato sera della 16ª Giornata di Serie A. I granata vogliono provare a stare in scia delle squadre in lotta per un piazzamento europeo e davanti al pubblico di casa vogliono i 3 punti. L’Empoli, che ha costruito 7 dei suoi 12 punti fuori casa, proverà a venderà cara la pelle.

Torino-Empoli: probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

All. Juric

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Shpendi, Cancellieri.

All. Andreazzoli

Torino-Empoli: orario

La partita Torino-Empoli, valida per la 16ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 16 dicembre, alle ore 20:45, presso lo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Torino-Empoli: pronostico

Sette gol fatti e 5 subiti per il Torino in casa. L’Empoli in trasferta ne fa 5 e ne subisce 15, nonostante 7 dei suoi 12 punti siano arrivati lontani dal Castellani. Optiamo quindi per la combo premiando la solidità del Torino e la scarsa vena realizzativa di entrambe: 1X + Under 4.5.

Torino-Empoli: diretta tv

Torino-Empoli sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).