Torino-Udinese: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Torino-Udinese non è di certo la gara, sulla carta, di maggior interesse della 17ª giornata di Serie A, ma mette in palio punti pesanti. Il Torino cerca continuità di risultati e vittorie e vuole regalare una gioia ai suoi tifosi in vista del Natale. L’Udinese ha disperato bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione. Vediamo i dettagli del match.

Torino-Udinese: probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazzaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

All. Juric

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca.

All. Cioffi

Torino-Udinese: orario

Torino-Udinese, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 23 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino.

Torino-Udinese: pronostico

Il Torino è una squadre in salute con 8 punti raccolti nelle ultime 5 gare. Tre i successi casalinghi consecutivi dei ragazzi di Juric che con 8 gol fatti e 5 subiti rendono l'”Olimpico Grande Torino” un campo difficile nel quale giocare. L’Udinese galleggia appena 1 punto sopra la zona retrocessione, ha raccolto 3 punti nelle ultime 5 e in trasferta registra 1 vittoria in 8 partite con 5 gol fatti e 13 subiti. Il rendimento di entrambe ci fa optare per una combo: 1X + Under 4.5.

Torino-Udinese: diretta tv

Torino-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).