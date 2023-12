Udinese-Bologna: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Udinese e Bologna sono pronte a scendere in campo nel match della 18ª giornata del campionato di Serie A in una sfida in grado di fornire interessanti indicazioni. La squadra di Thiago Motta è inarrestabile e punta senza mezzi termini le zone altissime della classifica e la qualificazione in Europa. I bianconeri, invece, sono in zona pericoloso e a rischio retrocessione.

Udinese-Bologna: probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo, Zemura

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Karlsson, Ndoye, Soumaoro

Udinese-Bologna: l’orario

La partita tra Udinese e Bologna, valevole per la 18ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 30 dicembre, alle ore 15:00, presso lo stadio Bluenergy.

Udinese-Bologna: il pronostico

Due squadre dal rendimento diametralmente opposto. L’Udinese è una delle sorprese in negativo del campionato: una sola vittoria e 11 pareggi che sommati fanno 14 punti, quanto basta per galleggiare sopra la zona retrocessione. Il Bologna continua a stupire: con 31 punti è quarto e vuole restare in zona Europa il più a lungo possibile. In trasferta segna un gol a partita (8 gol in 8 partite), ci auguriamo continui: MG 1-3 Ospite.

Udinese-Bologna: la diretta tv

La partita fra Udinese e Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).