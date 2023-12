Udinese-Sassuolo: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 16ª giornata del campionato di Serie A regala una partita importantissima anche per la zona salvezza: si affrontano Udinese e Sassuolo in una gara che non ha bisogno di presentazioni. I bianconeri occupano la 17ª posizione in classifica e sono reduci dal netto ko contro l’Inter. I neroverdi non sono in grandissima forma e nell’ultima partita hanno perso clamorosamente contro il Cagliari.

Udinese-Sassuolo: probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca.

Squalificati: Ferreira | Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: Ruan | Indisponibili: Alvarez, Missori, Obiang, Vina, Viti

Udinese-Sassuolo: l’orario

La partita Udinese-Sassuolo, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 15:00, al Bluenergy Stadium.

Udinese-Sassuolo: il pronostico

L’Udinese ha subito 25 gol in 15 partite, il Sassuolo addirittura 28. Entrambe hanno un andamento altalenante che ha portato 5 e 4 punti nelle ultime 5 gare. Le sabbie mobili della zona retrocessione rischiano di risucchiare entrambe, una vittoria sarebbe una boccata d’ossigeno importante. Ci proveranno. Segno GG.

Udinese-Sassuolo: la diretta tv

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).