Udinese-Verona: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Scontro importantissimo per la salvezza tra Udinese e Verona. Si gioca la 14ª giornata del campionato di Serie A e la corsa per evitare la retrocessione entra sempre più nel vivo. L’arrivo di in panchina di Cioffi ha permesso ai padroni di casa di cambiare passo e i bianconeri dovranno riscattare il ko contro la Roma. Il Verona è reduce dal pareggio contro il Lecce e la situazione di classifica è delicata.

Udinese-Verona: probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Thauvin.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Doig; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dawidowicz, Magnani

Udinese-Verona: orario

La sfida di Serie A Udinese-Verona, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 3 dicembre, alle 15:00 allo Bluenergy Stadium.

Udinese-Verona: pronostico

Scontro salvezza fra due squadre dal rendimento pressochè identico. Udinese e Verona segnano 9 gol e ne subiscono 18 in 13 gare giocate. I bianconeri hanno 11 punti, i gialloblu 9, unica differenza sostanziale. Gli attacchi non ispirano grande fiducia, ma neanche le difese: 1 punto serve a poco a entrambe, la vittoria, invece, contro una diretta concorrente, potrebbe portare punti importanti nel bottino salvezza. Spazio al segno GG.

Udinese-Verona: diretta tv

Udinese-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).