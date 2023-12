Vecino escluso per motivi disciplinari: scoppia un caso alla Lazio

CalcioWeb

E’ scoppiato un caso alla Lazio, a poche ore dal fischio d’inizio della gara di Coppa Italia contro il Genoa. La notizia più recente che ha scosso l’ambiente biancoceleste è stata l’esclusione di Vecino dalla lista dei convocati per la partita di oggi, un segnale chiaro che il suo futuro alla Lazio è in bilico.

L’assenza di Vecino dalla lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Genoa ha sollevato diverse domande sulla sua situazione alla Lazio. Questa decisione potrebbe essere stata influenzata da vari fattori, tra cui anche prestazioni deludenti: “motivi disciplinari”, è la comunicazione del club biancoceleste.

L’assenza di Vecino dalla squadra ha alimentato le voci su un possibile trasferimento a gennaio, con diversi club italiani e stranieri pronti a cercare di assicurarsi le prestazioni del centrocampista. La sua esperienza in Serie A e la sua versatilità sul campo potrebbero renderlo un obiettivo interessante per molte squadre in cerca di rinforzi a centrocampo.