Verona-Cagliari: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

La 17ª giornata del campionato di Serie A si prepara a regalare grande spettacolo. Sono in arrivo importanti indicazioni anche per la zona salvezza ed è alta l’attesa per la sfida tra Verona e Cagliari. I padroni di casa sono stati sconvolti dalle vicende fuori dal campo e sono chiamati dalla reazione davanti al pubblico amico. La squadra di Ranieri è in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento.

Verona-Cagliari: probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Faraoni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Petagna, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Rog, Shomurodov

Verona-Cagliari: l’orario

Verona-Cagliari, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 23 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio Bentegodi.

Verona-Cagliari: il pronostico

Autentico scontro diretto per la salvezza. Il Verona, distratto dalle notizie extra-campo degli ultimi giorni, deve dare una scossa alla sua stagione. Il Cagliari ci ha abituato a pazze rimonte, gol in extremis e partite piuttosto accese sul piano dei gol (16 fatti, 29 subiti). Simili i numeri del Verona che segna appena 13 gol (terzo peggior attacco della Serie A) e ne subisce 23. Gara da giocare a viso aperto per entrambe, i 3 punti sono troppo importanti: scegliamo il segno GG.

Verona-Cagliari: la diretta tv

Verona-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).