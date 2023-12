Verona, gioiello Ngonge: il gol pazzesco in rovesciata contro l’Udinese | VIDEO

CalcioWeb

Spettacolo ed emozioni nello scontro salvezza della 14ª giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Hellas Verona. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-3 al termine di continui ribaltoni. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Kabasele e Lucca, entrato dopo 7 minuti per un problema a Success.

Gli ospiti rientrano in partita con un calcio di rigore trasformato da Djuric. Al 61′ il Verona trova il pareggio con una magia di Ngonge: l’attaccante supera Silvestri con un gol clamoroso in rovesciata. L’Udinese torna in vantaggio ancora con Lucca, al 97′ Thomas Henry firma il definitivo 3-3.