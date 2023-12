Zaniolo e Soleil Sorge sono fidanzati? La ‘coincidenza’ social scatena i follower | FOTO

CalcioWeb

Nicolò Zaniolo prosegue la sua avventura in Premier League fra alti e bassi, ma fuori dal campo è sempre sotto i riflettori. Il calciatore dell’Aston Villa, recentemente coinvolto nel caso scommesse (del quale si è dichiarato estraneo), è tornato a far parlare di sè per una nuova, presunta, love story.

Zaniolo e Soleil stanno insieme?

Secondo gli ultimi rumor, alimentati dai follower dei due, Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge sarebbero una nuova coppia. Un dettaglio avrebbe ‘tradito’ la riservatezza dei due. Sul profilo Instagram dell’influencer è apparsa una foto di uno scorcio del mare della Liguria, allo stesso orario anche in quello di Zaniolo è apparsa una foto che ritrae lo stesso panorama. Coincidenze? Non secondo i fan dei due che hanno già ‘shippato’ la nuova, possibile, relazione.