Al Shabab-Roma, fallo da MMA su Belotti: De Rossi non ci crede | VIDEO

La Roma ha vinto l’amichevole contro l’Al Shabab giocata nella serata odierna per 1-2, in rete Joao Costa e Lukaku. A diventare virale è stato però un brutto fallo commesso dal portiere della squadra padrone di casa, Al Absi, sul malcapitato Andrea Belotti che ha spaventato anche Daniele De Rossi.

Al Shabab-Roma: il fallo del portiere su Belotti

Una reazione che ha accomunato anche i tifosi della Roma che hanno assistito a quanto accaduto. Entrambi concentrati sulla palla, Al Absi e Belotti si sono scontrati in modo piuttosto duro: il portiere è uscito in maniera scomposta, un intervento più vicino alle MMA che al calcio, il ‘Gallo’ è stato colpito in pieno. Per fortuna nulla di grave, solo un grande spavento, come quello che si è preso De Rossi in panchina.

Non so da dove cominciare pic.twitter.com/I1Oe89U43t — Mìrköbåû 🇿🇲 (@jerryscottismo) January 24, 2024