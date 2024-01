Anderlecht-Genk, errore del VAR: è storia, si rigioca! La Serie A prenderà esempio?

CalcioWeb

Sentenza storica, davvero clamoroso quanto accaduto in Belgio. La Commissione Disciplinare della Federcalcio belga ha deciso che la partita Anderlecht-Genk, giocata il 23 dicembre 2023 al Lotto Park Stadium, dovrà essere rigiocata a causa di un errore del VAR e dell’arbitro in un tiro di rigore.

Una decisione che, pur non essendo stata presa da alcun tribunale, potrebbe costituire un precedente per possibili episodi simili nel resto del calcio europeo.

Cosa è successo durante Anderlecht-Genk

Nathan Verboomen, arbitro in campo della partita, ha dichiarato un rigore a favore del Genk al 22′ dopo essersi recato al monitor del VAR per valutare l’azione. Bryan Heynen ha tirato e Kasper Schemichel ha parato un tiro potente ma eccessivamente mirato. Sulla ribattuta, Yira Sor è riuscito a trovare la rete del gol, ma la sala del VAR ha finito per annullare un gol che ha portato il punteggio sullo 0-1.

I giocatori dell’Anderlecht si sono subito ribellati, chiedendo all’arbitro di ripetere il calcio di rigore a causa di un’invasione dell’area prima del tiro, sanzione punita dall’International Football Association Board (IFAB) in due casi: quando un giocatore della squadra attaccante invade l’area e interviene direttamente in del gioco o quando sia un giocatore della squadra in attacco che un altro della squadra in difesa lo fanno e intervengono direttamente.

Al Lotto Park Stadium è accaduto il secondo di questi due casi: oltre a Soro, il giocatore dell’Anderlecht, Yari Verschaeren, invade l’area in maniera irregolare. L’arbitro e il VAR hanno ordinato un calcio di punizione invece di far ripetere il rigore.

Una decisione che è stata reputata scorretta dal Consiglio disciplinare del calcio professionistico, che “ha deciso che la partita Anderlecht-KRC Genk della fine dello scorso anno dovrà essere ripetuta. Il Consiglio disciplinare si è inizialmente dichiarato competente a pronunciarsi su questo caso. Ciò ha annullato la precedente decisione del Dipartimento degli arbitri professionisti di non rigiocare la partita. Il Consiglio ha poi seguito la tesi del KRC Genk secondo cui la direzione del partito ha applicato erroneamente le regole nella fase di penalizzazione in questione . Il KRC Genk spera che venga trovata presto una data per disputare nuovamente la partita“, si legge nel comunicato offerto dal club.

Non è escluso un ricorso dell’Anderlecht.

La Serie A prenderà esempio?

Quanto accaduto in Belgio potrebbe essere un precedente per tanti episodi dubbi che accadono ogni settimana nei campionati europei, soprattutto in Serie A.

Sono tanti, giornata dopo giornata, gli episodi contestati, che cambiano drasticamente l’esito di una partita, con spesso entrambe le squadre a lamentarsi. Il campionato italiano prenderà esempio da quanto accaduto in Belgio?