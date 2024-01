Andriy Shevchenko inizia una nuova avventura: il ruolo dell’ex Milan

CalcioWeb

Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan, è diventato ufficialmente il nuovo presidente della Federcalcio Ucraina. Considerato uno dei calciatori più forti in circolazione, l’ex attaccante aveva intrapreso anche il ruolo di allenatore e l’ultima esperienza risale al Genoa, in Italia.

L’ex calciatore di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea era l’unico candidato alle elezioni svolte oggi durante il XXVI Congresso della Federazione. L’ucraino ha ottenuto 93 voti sui 94 votanti. L’annuncio è stato accompagnato da un lungo applauso.