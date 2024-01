Angelino? No, Angeliño! Tutto sullo spagnolo ad un passo dalla Roma

CalcioWeb

La Roma è concentrata sul calciomercato con il chiaro obiettivo di regalare all’allenatore Daniele De Rossi una squadra competitiva per la seconda parte di stagione. L’esordio del nuovo tecnico contro l’Hellas Verona è stato vincente e la squadra è in campo per preparare la sfida di lunedì contro la Salernitana.

La dirigenza è in contatto per rinforzare la fascia sinistra dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola e ha individuato il profilo giusto in Angeliño, ex Manchester City e Lipsia. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa è a buon punto e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca. Il 27enne spagnolo ha iniziato la stagione al Galatasaray, collezionando 19 presenze fra campionato e coppe Europee. Alla prossima sarebbe scattato l’obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro ma i turchi hanno deciso di non esercitare il riscatto automatico.

Il club giallorosso avrebbe superato la concorrenza di Torino, Marsiglia e Villarreal. L’accordo con il calciatore è stato già raggiunto, adesso si cerca di definire quello con il Lipsia per il prestito con diritto di riscatto. La scelta di Angeliño è anche legata al cambio di modulo adottato con il passaggio alla difesa a 4. Sul fronte esterni è tutto fatto per il passaggio di Matias Viña in Brasile al Flamengo. Nelle casse del club giallorosso 8,1 milioni di euro.

Chi è Angeliño

Angeliño è un calciatore spagnolo classe 1997. E’ un difensore o centrocampista del Galatasaray, in prestito dal Lipsia. Si tratta di un esterno di sinistra con capacità di giocare da terzino e esterno di centrocampo in un modulo a 4 o a 5. E’ un mancino dotato di buona tecnica e ottima velocità, bravo nel dribbling e un buon crossatore. Il suo punto debole è la fase difensiva.

Cresciuto nel Manchester City, le prime esperienze sono state in prestito con le maglie di New York City, Maiorca e NAC Breda. Poi passa al Psv, prima di tornare al Manchester City. Infine il passaggio al Lipsia ed i prestiti a Hoffenheim e Galatasaray.