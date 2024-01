Antonio Conte verso il ritorno in Serie A: le previsioni dei bookmakers

CalcioWeb

Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno nel campionato di Serie A e la trattativa a giugno dovrebbe andare in porto. L’ex Ct della Nazionale italiana, reduce dall’esperienza in Premier League sulla panchina del Tottenham, è al centro delle voci di mercato. La situazione delle big è in continua evoluzione: Pioli potrebbe salutare il Milan a giugno e secondo gli esperti di Snai e Sisal il favorito nella successione sarebbe proprio l’ex Juventus, offerto a 2,25.

“Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”, aveva dichiarato proprio Conte in una recente intervista. Proprio la Roma dei Friedkin starebbe pensato al profilo dell’allenatore italiano dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi nel ruolo di traghettatore. Anche in questo caso la quota è 2,25.

Più lontana, secondo i bookmakers, la pista Napoli. L’ipotesi azzurra è a 4,50, con Mazzarri lontano dalla riconferma a 7,50. Proprio in azzurro potrebbe arrivare Mourinho, quotato a 2,75.