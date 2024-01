Arabia Saudita-Oman, disastro Var: l’arbitro annulla il gol, poi lo convalida a tempo scaduto | VIDEO

CalcioWeb

Le polemiche per il Var non conoscono proprio confini. Quello che è accaduto in Arabia Saudita-Oman ha del clamoroso. Minuti finali di partita, ben oltre il 90′. Sul risultato di 1-1 l’Arabia Saudita segna il gol del 2-1 con Al-Bulaihi che di testa regala 3 punti ai suoi. L’arbitro però annulla per fuorigioco, ma dalle immagini sembra regolare.

Arabia Saudita-Oman: che pasticcio fra arbitro e Var

Il Var richiama il direttore di gara. Passano almeno 3 minuti in cui l’intero stadio resta in silenzio. L’arbitro riguarda le immagini e decide per… l’annullamento del gol. Il fischietto Evans non torna sui propri passi e mima chiaramente il fuorigioco. L’Oman festeggia, l’Arabia Saudita protesta. Il gioco riprende, ma l’arbitro non se ne cura. Passa qualche secondo e il direttore di gara decide di convalidare il gol. Incredula la reazione dei calciatori dell’Oman che chiedono spiegazioni sull’accaduto. L’Arabia Saudita vince una partita che farà molto discutere. Semplice incomprensione tra arbitro e Var?

¡BIZARRÍSIMO LO QUE PASÓ EN LA COPA ASIÁTICA! Arabia Saudita 🇸🇦 hizo un gol a los 95 minutos para ganarle 2-1 a Omán 🇴🇲. El árbitro chequea con el VAR y se equivoca en el gesto. Los omaníes festejaron y siguieron jugando cuando en realidad era gol! pic.twitter.com/s76C30MXCm — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 16, 2024