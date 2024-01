Arturo Vidal torna a casa: la presentazione è da… Re | FOTO

CalcioWeb

Arturo Vidal, ex calciatore di Juventus e Inter, è tornato a casa: è fatta per il passaggio al club cileno di Colo Colo dopo 17 anni trascorsi in Europa e Brasile. Il classe 1987 allontana le ultime voci sul possibile ritiro: “alcuni calciatori ritornano per andare in pensione, per motivi sentimentali. Non è il mio caso. La mia decisione era diversa.

Sono tornato qui per gareggiare, lottare e lottare ancora per diversi anni con Colo Colo per ottenere cose importanti”, ha detto in conferenza stampa allo stadio Monumental di Santiago.

“Sono molto felice di essere tornato a casa dopo quasi 17 anni. Torno con molti sogni realizzati all’estero. Sono felice. Penso che sia stato un buon momento per tornare”, ha aggiunto l’ex calciatore di Juventus e Inter.