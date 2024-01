Atalanta-Frosinone: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Il primo posticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Frosinone, due squadre propositive e in corsa per obiettivi diversi. La squadra di Gasperini è in gioco in tre competizioni: in campionato punta anche la Champions League, poi l’Europa League e la semifinale di Coppa Italia dopo l’eliminazione al Milan. La compagine di Di Francesco è reduce da un periodo negativo e la posizione di classifica non è tranquilla.

Atalanta-Frosinone: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hateboer, Lookman, Touré

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Squalificati: Frattali | Indisponibili: Baez, Kalaj, Marchizza, Oyono

Atalanta-Frosinone: l’orario

La partita tra Atalanta e Frosinone, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma lunedì 15 gennaio, alle ore 20:45 allo Gewiss Stadium.

Atalanta-Frosinone: il pronostico

Morale opposto dopo la Coppa Italia. L’Atalanta è galvanizzata dal successo contro il Milan, il Frosinone si lecca le ferite dopo il 4-0 subito dalla Juventus. I bergamaschi hanno il mirino puntato sul quarto posto che dista appena 3 punti, gli stessi a cui puntano contro un Frosinone in crisi nera che viene da 4 ko consecutivi. Scegliamo l’1.

Atalanta-Frosinone: la diretta tv

Atalanta-Frosinone sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).