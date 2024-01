Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Continua il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia e la competizione entra sempre più nel vivo. Alle 18:00 in campo Atalanta e Sassuolo, due squadre in corsa per obiettivi diversi in campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro il Lecce ed è rientrata in corsa per la qualificazione in Champions League. La compagine di Dionisi è in crisi e la zona retrocessione è distante appena 2 punti.

Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zortea; Miranchuk; De Ketelaere, Muriel. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Bonfanti, Hien, Palomino, Zappacosta, Ruggeri, Bakker, Pasalic, Mendicino, Koopmeiners, Scamacca. Indisponibili: Touré, Adopo, Toloi, Hateboer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Pedersen, Viti, Tressoldi, Missori; Thorstvedt, Henrique; Castillejo, Volpato, Ceide; Mulattieri. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Consigli, Pegolo, Lipani, Ferrari, Berardi, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Indisponibili: Obiang, Alvarez, Vina, Racic, Defrel, Boloca.

Atalanta-Sassuolo, l’orario

Atalanta-Sassuolo, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 3 gennaio, alle ore 18:00 allo Gewiss Stadium.

Atalanta-Sassuolo: il pronostico

L’Atalanta è nettamente favorita e anche le quote sono a favore della squadra di Gasperini (1 a 1.40). L’attacco dei nerazzurri è in grande forma, la difesa dei neroverdi in crisi: 1+ over 1.5.

Atalanta-Sassuolo: la diretta tv

La partita tra Atalanta e Sassuolo sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.