CalcioWeb

La notizia dell’addio a giugno di Xavi al Barcellona non è di certo passata inosservata. I blaugrana sono reduci dalla brutta sconfitta in Liga spagnola contro il Villarreal e il rendimento della prima parte di stagione è stata al di sotto delle aspettative. Subito dopo la partita il tecnico Xavi ha annunciato l’addio dalla prossima stagione.

La stampa spagnola inizia a sbilanciarsi sul nome del successore e in particolar modo sono caldissime alcune candidature. Una soluzione interessante è quella di Thiago Motta, attualmente al Bologna e protagonista di una stagione importante sulla panchina rossoblu.

In corsa per la panchina del Barcellona anche Roberto De Zerbi del Brighton (è in gioco anche per il Liverpool dopo l’addio di Klopp), poi Hansi Flick e Imanol Alguacil, quest’ultimo alla Real Sociedad. Quasi impossibile l’arrivo di Arteta dell’Arsenal e quello di Michel, autore principale del miracolo Girona e legato dal contratto fino al 2026.