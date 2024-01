Benzema resta al mare alle Mauritius, furia Al Ittihad: ci prova una big europea

CalcioWeb

Doveva essere il colpo da 90 dell’Al Ittihad, arrivato con tanto di pallone d’Oro al seguito, ma a pochi mesi di distanza dal suo arrivo in Arabia Saudita, Karim Benzema rappresenta un problema. Solo 9 i gol segnati in 15 partite (CR7 ne fa 20 in 18), la sua squadra è 7ª a -25 dall’Al Hilal capolista ed è stata eliminata dal Mondiale per club dall’Al Ahly del Cairo. In tutto ciò, Karim Benzema è già stato protagonista di 2 allontanamenti.

Benzema alle Mauritius

Il bomber francese, prima di Natale, ha saltato 3 allenamenti, mini-crisi che la società sembrava essere riuscita ricomporre anche grazie al cambio della guardia in panchina con Gallardo che ha preso il posto di Espirito Santo. Negli ultimi giorni è scoppiato il nuovo caso.

Karim Benzema non è partito insieme al resto della squadra per il mini-stage a Dubai in vista della pausa per la Coppa d’Asia. Il calciatore è in vacanza al mare alle Isole Mauritius. Secondo l’entourage, il suo ritorno è stato ritardato a causa di un ciclone che ne ha impedito il volo. Fra le polemiche si insinuano le voci di mercato: il Manchester United sarebbe pronto a prenderlo in prestito fino a giugno.