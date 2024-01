CalcioWeb

E’ in corso la giornata di Bundesliga e una vicenda paradossale si è verificata in occasione della gara tra Bochum e Stoccarda. La gara è ferma sullo 0-0 all’intervallo e le squadre sono ancora ferme nello spogliatoio per una vicenda particolare.

Il motivo? La partita è stata sospesa perché gli striscioni della tribuna ospiti coprivano la porta dell’uscita di emergenza. La situazione è in continua evoluzione.