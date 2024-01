Brasile, visita inaspettata: il pappagallo Pelé invade il campo della Selecao olimpica

CalcioWeb

Si è verificato un episodio curioso durante il primo allenamento della selezione preolimpica del Brasile in attesa del torneo delle qualificazioni sudamericane per Parigi 2024. Il torneo di qualificazione sudamericano per i Giochi di Parigi si disputerà in Venezuela. L’esordio del Brasile è previsto martedì 23 a Caracas contro la Bolivia.

Durante la seduta un bellissimo esemplare di pappagallo Ara, dai colori verde, giallo e azzurro, è entrato in campo. Poi si è posizionato dietro i palloni e ha iniziato a svolazzare tra i calciatori, prima di andare a posarsi sulla traversa della porta. Il nome del pappagallo è Pelé, proprio in onore del fuoriclasse brasiliano, e appartiene ad una persona che abita nelle vicinanze del centro tecnico della Granja Comarì a Teresopolis.