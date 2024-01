Cagliari-Bologna: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 20ª giornata del campionato di Serie A regala tante partite importanti ed è alta l’attesa anche per la sfida tra Cagliari e Bologna. La squadra di Thiago Motta è stata protagonista di una prima parte di stagione eccezionale e dovrà riscattare le ultime partite altalenanti tra campionato e Coppa Italia. La compagine di Ranieri non vince da 5 giornate ed è a serio rischio retrocessione in Serie B.

Cagliari-Bologna: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Pavoletti, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lapadula, Luvumbo, Oristanio, Rog, Shomurodov

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

Squalificati: Zirkzee | Indisponibili: El Azzouzi, Karlsson, Ndoye, Soumaoro

Cagliari-Bologna: l’orario

La partita tra Cagliari e Bologna, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 14 gennaio, alle ore 15:00 all’Unipol Domus.

Cagliari-Bologna: il pronostico

Sfida a tinte rosse e blu fra due squadre che devono uscire da un momento no. Il Cagliari cerca importanti punti salvezza per staccare la zona retrocessione sulla quale ha solo una lunghezza di vantaggio. Il Bologna viene da due passi falsi che le hanno fatto perdere terreno in zona Europa. Nessuna delle due vuole uscire sconfitta, l’assenza di Zirkzee può farsi sentire su un attacco che segna meno di un gol a partita fuori casa? Ci tuteliamo con un X2.

Cagliari-Bologna: la diretta tv

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).