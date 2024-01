Cagliari, tutti a scuola con i colori rossoblù in onore di Gigi Riva

CalcioWeb

Gli alunni a scuola con la maglietta (o un maglione rosso e dei pantaloni blu) del Cagliari. Una classe ha fatto lezione con tavolino rosso e sedia blu. Sono gli omaggi a Gigi Riva, ex calciatore e bandiera del Cagliari.

L’iniziativa lanciata con una circolare dell’istituto comprensivo Pirri 1-2 ha riscontrato grande successo. Alle 11, in onore del numero di maglia di Riva, è scattato un lungo applauso della materna, delle elementari e delle medie.

“Mi sento di riassumere tutto in tre parole, intimamente connesse: scuola, sport e vita. Perché, come sottolineato proprio dalla circolare, Riva è considerato ‘esempio di valore nel campo di gioco come nella vita'”, ha detto all’ANSA il preside Pusceddu.