Cagliari-Torino: la maglia dello scudetto in onore di Gigi Riva

Si avvicina il primo match della 22ª giornata del campionato di Serie A ed il Cagliari si prepara ad omaggiare Gigi Riva nella sfida contro il Torino. La squadra di Ranieri è pronta a scendere in campo con una maglia anni Settanta per onorare l’ex attaccante, morto all’età di 79 anni dopo un iniziale malore. La richiesta di autorizzazione è stata già inoltrata.

Previsto un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio e di sicuro Dossena e compagni giocheranno con il lutto al braccio. Le curve stanno allestendo le coreografie per omaggiare al meglio Rombo di Tuono e altre iniziative sono in preparazione.

Anche le scuole di Cagliari hanno organizzato un ricordo per omaggiare l’ex calciatore con disegni sui muri realizzati dagli alunni e l’invito ad indossare un capo di abbigliamento con i colori sociali del club. Infine la petizione per cambiare nome al Largo Carlo Felice trasformandolo in Largo Gigi Riva ha raggiunto oltre 2000 firme.