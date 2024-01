Per sempre Gigi, Cagliari-Torino emozionante: omaggi commoventi per Riva | FOTO e VIDEO

E’ tutto pronto all’Unipol Domus per l’anticipo della 22ª giornata di Serie A tra Cagliari e Torino. Prima del fischio d’inizio, allo stadio, forti emozioni e tanta commozione.

Tifosi di Cagliari e Torino hanno reso omaggio a Gigi Riva, scomparso pochi giorni fa. Amatissimo dai tifosi del Cagliari e non solo, l’ex calciatore è rimasto nel cuore di tutti.

Sono diverse le iniziative di oggi per rendere omaggio a Gigi Riva. Durante il riscaldamento i giocatori del Cagliari hanno indossato una maglia ispirata a quella dello Scudetto del 1970.

Quando è stata annunciata la formazione dei padroni di casa, poi, è stato annunciato anche l’11 di Gigi Riva, accompagnato da un lunghissimo applauso. L’ex calciatore è apparso poi sul maxischermo in un video commemorativo emozionante.

I giocatori disputeranno la partita intera con la bianca 23/24 in una speciale versione celebrativa: senza sponsor e con l’iconico 11, posizionato sul petto con una patch dedicata. Prima del fischio d’inizio, poi, è stato rispettato un minuto di silenzio.

Infine all’11’ il gioco si è fermato per un altro lungo applauso per Gigi Riva.

The @CagliariCalcio players are out for warm-ups, wearing the iconic 1️⃣1️⃣ jersey ❤️💙#CagliariTorino pic.twitter.com/BHBZQYPkvm

