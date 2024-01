Tragedia nel calcio: Pedro Banga collassa in campo e muore a soli 20 anni | FOTO

CalcioWeb

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio: è morto il calciatore Pedro Banga. Secondo le prime ricostruzioni provenienti dall’estero, il giocatore è crollato a terra durante una partita tra amici. L’ex Maritimo è stato trasportato subito in ospedale, ma i tentativi disperati sono stati inutili.

Centrocampista angolano, Pedro Banga era definito un calciatore molto promettente in grado di imporsi a buoni livelli. In occasione delle festività natalizie era tornato in Angola per trascorrere qualche giorno con la famiglia. In una delle tante partite organizzate tra amici, è stato colpito da un malore improvviso. Il suo nome è legato alla Nazionale giovanile dell’Angola e soprattutto al Maritimo, una squadra portoghese.

🕊️| Pedro Banga international U17 est décédé. Paix à son âme. Nos sincères condoléances à tout ses proches 🙏🏾 pic.twitter.com/eWzFq1yd24 — PALANCAS NEGRAS 🇦🇴 (@_PalancasNegras) January 1, 2024