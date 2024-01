CalcioWeb

Continui ribaltoni sul futuro di M’Baye Niang, ex calciatore del Milan. Dopo un iniziale rifiuto, l’attaccante ha accettato il corteggiamento dell’Empoli ed è pronto ad arrivare in Italia. La squadra di Davide Nicola è tornata pienamente in corsa per la salvezza dopo gli ultimi risultati positivi in campionato: 4 punti contro squadre del calibro di Monza e Juventus.

In particolar modo il pareggio contro l’ex capolista del campionato di Serie A ha rilanciato le ambizioni del club e anche le quotazioni sul calciomercato. Nelle ultime ore sono andati in scena altri contatti e il calciatore ha accettato il trasferimento.

Niang è reduce dall’esperienza altalenante all’Adana ed è in grado di regalare tante soluzioni nel reparto avanzato. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Auxerre, Bordeaux, Al-Ahli, Rennes, Torino, Watford, Milan, Genoa, Montpellier e Caen.